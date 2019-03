L’ex candidato Sindaco Luciano Silighini Garagnani, oltre a svolgere la professione di regista e produttore cinematografico, è anche uno studioso di teologia e religioni antiche, e proprio per ampliare la sua formazione a maggio soggiornerà a Roma per partecipare al primo corso al mondo che propone un’attenta ricerca accademica ed interdisciplinare al servizio di chi esercita il ministero dell’esorcismo e la preghiera di liberazione.

Silighini a lezione di esorcismo

Il programma si terrà all’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma, in collaborazione con il Gruppo di Ricerca Socio-religiosa e Informazioni (GRIS) di Bologna, e affronterà in maniera sistematica gli aspetti antropologici, fenomenologici, sociali, teologici, liturgici, canonici, pastorali, spirituali, medici, neuroscientifici, farmacologici, simbolici, criminologici, legali e giuridici del ministero dell’esorcismo e della preghiera di liberazione. Gli studi di Silighini sono iniziati in università e sono continuati negli Istituti di scienze religiose nella Facoltà teologica.

