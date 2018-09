Silighini commenta l’aggressione e la violenza a Saronno

Domenica 23 settembre, nei pressi della stazione ferroviaria di Saronno, una 16enne è stata aggredita e violentata da un uomo.

Luciano Silighini, esponente de l’Italia che verrà, commenta l’accaduto:

“Se il racconto inerente la violenza sessuale avvenuta nei pressi della stazione ai danni di una ragazzina 16enne trovasse conferma presso le autorità sarebbe un episodio di una gravità inaudita e significherebbe che lo stupro avvenuto nello stesso luogo anni fa nulla avrebbe insegnato in materia di sicurezza alle amministrazioni che da 20 anni si alternano alla guida del territorio. Le telecamere cittadine e le forze dell’ordine di polizia municipale usate solo per multare i cittadini sono inutili se i controlli non vengono effettuati in modo risolutorio e duro contro che da danno e crea fastidio. In una città governata da un sindaco che decantava la sicurezza come cavallo di battaglia non ho visto manco i cavalli ma solo molto letame per le strade. Si faccia luce sulla vicenda ma,comunque si cambi rotta e non lo si faccia solo tra un anno quando si sarà in campagna elettorale. Polizia in turni serali,telecamere controllate in diretta dalla centrale e allontanamento coatto dei facinorosi di ogni razza che gravitano nei pressi della stazione,del centro e in ogni angolo della città. Linea dura e se i Fagioli che governano Saronno non sono in grado,servano almeno a soffiare aria nuova portando l’esercito a controllare le nostre strade. La cura per chi infanga la città è una sola: manganellate sulla schiena”.