Silighini si rimbocca le maniche e pulisce il centro storico

Silighini fa pizza pulita dell’immondizia

“Troppe volte e per troppi giorno vengono lasciate abbandonate le bottiglie di birra per le zone del centro cittadino e spesso in alcuni punti come via Pozzetto o vicolo Scuole gli addetti alla pulizia urbana non passano”. Per questo armato di paletta e scopa, Luciano Silighini Garagnani, già candidato sindaco alle passante elezioni e pronto a rimettersi in gioco, l’altra mattina ha ripulito le piazzette e vicoli del centro cittadino raccogliendo cocci di vetro e spazzatura abbandonata “non possiamo permettere che per l’incuranza di qualcuno e dei servizi di nettezza urbana i bimbi e i cittadini tutti rischino di ferirsi. Alcolizzati e bulli si divertono a lasciare bottiglie in giro o spaccarle apposta. Senza parlare dei rifiuti sulle panchine. Fagioli sa quanti cestini ci sono in via Pozzetto? Sa quanti tra Vicolo Scuole e Piazzetta Gioberti ? Nessuno!! Eppure sono zone dove la sera molti ragazzi si ritrovano e i risultati sono residui lasciati in giro per giorni”.

Silighini annuncia altre azioni di pulizia per le altre vie

“Se Fagioli non si dà da fare sono sempre disponibile a portare in Comune i sacchi pieni di pattume come feci con Porro anni fa così comprende meglio lo stato in cui vive Saronno”