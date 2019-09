“Silvia Romano costretta a un matrimonio islamico”: è ciò che riporta IlGiornaledeiNavigli.it.

Il Giornale, su cui è apparsa la notizia, afferma di riportare fonti di intelligence spiegando che gli uomini che l’hanno rapita e che la tengono prigioniera da mesi “stanno lavorando sulla pressione psicologica, puntando a recidere i legami affettivi e culturali con l’Italia”. Secondo il Giornale, la giovane cooperante sarebbe nelle mani di un gruppo di integralisti jihadisti, un gruppo fortemente presente nel cuore della Somalia, dove la ragazza si troverebbe.

Tutto da chiarire

La versione è ancora tutta da approfondire: bisogna fare luce su ogni dettaglio di questa “svolta” nelle indagini e capire perché i rapitori avrebbero costretto la ragazza al matrimonio, qualora venga confermata la notizia. Potrebbe essere una strategia per alzare il prezzo del riscatto. Nel frattempo, le trattative e i contatti con il commando proseguono da parte dell’intelligence.

Ecco cosa le è successo

Silvia Romano lavora come cooperante per una onlus che ha sede nelle Marche, la Africa Milele che si occupa soprattutto di bambini. Silvia era lì proprio per l’amore nei confronti dei bambini sfortunati, lavorava in un orfanotrofio, partecipava a progetti umanitari in Kenya. Martedì sera il rapimento: una banda armata ha ferito cinque persone, tra cui un ragazzino di 12 anni, e l’ha sequestrata. Troppo presto per capire i contorni esatti della vicenda e anche la famiglia di Silvia è chiusa in un prudente silenzio, come suggerisce la Farnesina.

