Il sindaco Chiara Calati lo aveva annunciato a Settegiorni: “Frequenterò un corso di autodifesa”. Detto, fatto. Lunedì 1° ottobre nella palestra Baracca di via Caprotti, ha preso parte alla prima lezione dell’associazione OR. Urban Kombat.

Sindaco Calati a lezione

L’associazione, per 10 lunedì, propone corsi di difesa personale in stile lotta israeliana ( krav maga). Il primo cittadino e l’Ass. Luca Aloi hanno partecipato insieme ad altre numerose persone alla prima lezione di prova. Un’occasione per stare in forma e imparare a difendersi. Dopo l’esperienza vissuta in prima persona, Calati sembra determinato ad acquisire qualche trucco.

Nuova opportunità

“Oltre a mantenersi in forma con attività fisica i benefici del corso di difesa personale sono quelli di conferire alle persone una maggior sicurezza e controllo della propria forza e dell’ambiente circostante.” Commenta l’assessore allo sport.” Ringrazio i maestri presenti per aver organizzato questo corso a Magenta e colgo l’occasione per invitare i cittadini e le cittadine a provare queste discipline”. Sul giornale ancora in edicola trovate l’intervista completa al primo cittadino.

