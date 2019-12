(Foto d’archivio)

Sindaco di Arconate aggredito

Primo cittadino di Arconate aggredito in strada. È quanto successo oggi intorno alle 14.30. Stando alle prime ricostruzioni, alcuni pastori su territorio di Arconate avrebbero provocato un incidente. Quando poi alcuni cittadini avrebbero provato ad alzare la voce, sono stati malmenati. Subito sul posto è arrivato il sindaco Sergio Calloni, che è stato anche lui aggredito. Chiamati i soccorsi e allertati i carabinieri. Per aiutare il sindaco e i cittadini aggrediti due ambulanze i codice giallo. Il sindaco è in ospedale per accertamenti.