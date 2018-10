Sirene di notte: due non noti e un incidente stradale nella notte tra sabato 27 e domenica 28 ottobre.

Sirene di notte: due non noti a Bollate e Arese

Il primo intervento si è verificato verso l’1.30 a Bollate, in via Ambrogio da Bollate e ha coinvolto un uomo di 52 anni. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della SEO Garbagnate che ha trasportato la persona coinvolta in codice verde al Sacco. Il secondo intervento, invece, si è verificato ad Arese intorno alle 4 di questa mattina. La Misericordia aresina è giunta in viale Marietti per soccorrere un 23enne che è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Garbagnate.

Incidente stradale a Vermezzo

A Vermezzo, invece, intorno alle 2, si è verificato un incidente stradale tra auto, che ha coinvolto quattro persone: due ragazze di 19 anni e due uomini di 54. Due ambulanze sul posto che hanno trasportato i feriti in codice giallo all’ospedale San Carlo e a Rozzano.