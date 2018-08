Quattro gli interventi del 118 nella notte tra sabato e domenica

Giovani protagonisti

Notte movimentata per i soccorritori del 118 con “protagonisti” i giovani. Quattro gli interventi che si sono verificati nei territori di Rhodense, Bollatese, Magentino, Abbiatense Altomilanese e Saronnese

Aggressione a Saronno

Il primo intervento che riguarda la nostra zona è stato fatto all’una e 27 minuti a Saronno dove si è verificata una aggressione ai danni di un ragazzo di 27 anni. Il fatto che ha richiesto l’intervento dei volontari della Croce Azzurra di Caronno e dei carabinieri si è verificato in via Marconi. Il giovane è stato trasportato in condizioni serie all’ospedale di Saronno.

Caduta dalla bici a Origgio

Quando mancavano 10 minuti alle 2 di notte, i volontari della Croce Rossa di Saronno sono invece dovuti intervenire a Origgi per una caduta dalla bicicletta di un ragazzo di 23 anni che stava percorrendo via Dante. Il ragazzo è stato prima medicato sul posto e successivamente trasportato per controlli all’ospedale di Saronno

Pedone investito a Legnano

Un ragazzo di 23 anni è stato, invece, investito sul Sempione a Legnano quando erano da poco passate le 2.30. Il giovane è stato soccorso dai volontari della Croce Rossa di Legnano e dall’equipe dell’automedica e trasportato all’ospedale di Legnano in codice giallo.

Malore a Garbagnate Milanese

L’intimo intervento della notte per quanto riguarda le nostre zone è avvenuto alle 5.08 in via Peloritana a Garbagnate Milanese. I soccorritori del 118, in questo caso quelli della Croce Rossa di Garbagnate sono stati chiamati per un malore di una ragazza di 36 anni che si trovava in compagnia di alcuni amici.