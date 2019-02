Siringa fuori dalla scuola materna di via Saffi a Cerro Maggiore, interviene la lista civica “Progetto Comune”.

Siringa fuori da scuola, la richiesta

La segnalazione arriva dalla lista civica “Progetto Comune” guidata da Alex Airoldi e riguarda quanto rinvenuto all’esterno della scuola materna di via Saffi.

“Questa mattina – annuncia Airoldi – molti genitori mi hanno segnalato la presenza di una siringa nella zona dell’ingresso dell’asilo Tobagi. Al fine di garantire maggior sicurezza alle famiglie, e in primis ai piccoli, Progetto Comune invita l’Amministrazione comunale a valutare l’installazione di telecamere sui perimetri e gli ingressi degli edifici scolastici cittadini. Questo nell’ottica di una maggiore sicurezza”.

I problemi lungo la via

La via Saffi non è purtroppo nuova a situazione di degrado. Nelle scorse settimane alcuni residenti avevano protestato contro le deiezioni di cani che si trovano proprio lungo la via, anche nella zona dell’incrocio con via Marelli. “Ogni mattina è un disastro – ci aveva dichiarato un cittadino -, questa è la strada che fanno tutte le mattine genitori e bimbi diretti all’asilo di via Saffi. Una sera qualcuno mi ha lanciato addirittura un sacchetto pieno di escrementi di cane nel mio giardino. E’ assurdo. Chiedo al Comune di intervenire con controlli e anche con il rintracciare e sanzionare i proprietari dei cani attraverso il microchip nelle feci come già avviene in altri paesi”.

