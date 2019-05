Siringa nel parco comunale di via Magenta: è stata trovata da una cittadina vicino alla biblioteca civica di Busto Garolfo.

È stata rinvenuta nella mattinata di ieri, mercoledì 29 maggio, nel parco comunale di via Magenta a Busto Garolfo, una siringa usata.

La siringa era stata abbandonata per terra, a pochi metri dalla biblioteca civica. A trovarla, una cittadina di Busto Garolfo.

“Il parco è sottoposto a videosorveglianza – ha spiegato il sindaco, Susanna Biondi -. Le telecamere sono state rinnovate in primavera e sono tutte funzionanti. Ritrovamenti di questo tipo dovrebbero essere riportati alla Polizia locale.

Inoltre, abbiamo dei progetti per il parco, indicati anche nel nostro programma. Vogliamo inserire un percorso vita e aprire il cancello sulla via dei Tigli, per far sì che non ci siano nel parco delle zone così isolate, perché proprio queste possono diventare le più adatte per situazioni del genere”.