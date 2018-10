Smart, notte di controlli in tutto il Legnanese.

Smart, Polizia locale in azione

Smart, maxi controlli della Polizia locale. In azione anche i comandi del Legnanese riuniti nell’Asse del Sempione, come Nerviano, Legnano, Parabiago, San Vittore Olona, Villa Cortese, Inveruno, Canegrate, Cerro Maggiore, Pogliano Milanese, San Giorgio su Legnano e altri ancora. Tutto nella serata di sabato 13 ottobre, fino alle 2 di notte.

Ritrovo degli agenti all’esterno del Castello di Legnano dove è arrivato l’assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato.

Il servizio, denominato “Smart”, ha interessato i punti più critici di Milano e dell’hinterland (stazione centrale, Piazza Primo Maggio a Sesto San Giovanni con in campo anche i comandi capofila come Magenta, San Giuliano, Corsico, Garbagnate, Cassina De’ Pecchi, Cinisello Balsamo e altri). Oltre 330 agenti al lavoro.

Le foto:

I risultati

De Corato, che ha coordinato il servizio, ha diffuso il bilancio della serata: quasi 4mila i veicoli controllati (per la precisione 3791), emessi 817 verbali di infrazione, 26 fermi o sequestri, 540 i guidatori sottoposti ad alcoltest e 28 le patenti ritirate.

Il commento

“Questo significa che operazioni di questo genere hanno una grande importanza in un’ottica di prevenzione – ha commentato l’assessore regionale -. Per questo stiamo già studiando un’altra grande operazione che effettueremo in primavera. Se questi risultati sono possibili lo dobbiamo anzitutto alla grande professionalità e preparazione dei nostri agenti che voglio ringraziare per quello che quotidianamente fanno nei nostri comuni”.

