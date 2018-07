Soccorritori tra incidenti e malori avvenuti nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 luglio.

Soccorritori al lavoro di notte: incidente grave a San Vittore

Era circa l’1.30 di notte quando un ciclista, un uomo di 38 anni, è stato investito lungo il Sempione, in territorio di San Vittore Olona. Ad essere allertati i carabinieri della Compagnia di Legnano che dovranno ricostruire la dinamica dei fatti. Sul posto, in codice rosso, un’ambulanza della Corce Rossa di Legnano che ha trasportato il ciclista, in codice giallo, all’ospedale di Legnano alle 2.20.

Intossicazioni etiliche e malori

I soccorritori della Croce Rossa di Legnano sono poi dovuti intervenire anche per prestare i primi aiuti a un uomo di 48 anni a causa di un’intossicazione etilica. L’ambulanza è giunta in via Pastrengo a Legnano intorno alle 23.30 in codice giallo. La situazione, per fortuna, era meno grave del previsto e l’uomo è stato trasportato al nosocomio legnanese in codice verde poco prima della mezzanotte.

Malore per un giovane di 24 anni, invece, in via Novara ad Abbiategrasso verso le 2.30 di notte. A intervenire sul posto un’ambulanza dell’Azzurra Abbiategrasso. I soccorritori hanno portato il giovane all’ospedale di Magenta in codice giallo.

Aggressioni nella notte

Era poco prima delle 23.30 quando il Commissariato di Rho è stato allertato per un’aggressione in via Terrazzano. Sul posto, in codice giallo, un’ambulanza di Rho Soccorso che ha aiutato l’uomo di 50 anni.

Poco dopo la mezzanotte, invece, a Casorezzo i Volontari di Arluno sono dovuti intervenire in via Mattei: un ragazzo di 27 anni si è infatti ferito. I soccorritori sono giunti sul posto in codice giallo e hanno trasportato il ragazzo all’ospedale di Magenta in verde, poco prima dell’1.

