Nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 gennaio i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

Soccorritori in azione per molti malori

Qualche minuto prima delle 2.30 a Saronno, in via Luini, la Croce Rossa è intervenuta per soccorrere una 50enne. La donna è stata trasportata all’ospedale cittadino. Altro malore lungo la SS del Sempione all’altezza di Pero alle 2.40 circa. Il 37enne è stato portato al nosocomio Sacco. Anche un 44enne è stato colto da malore in via Monte Bianco a Garbagnate Milanese alle 3.40. Sul posto la Viola di Cesate che dopo i primi accertamenti ha trasportato l’uomo all’ospedale di Garbagnate.