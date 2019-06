Nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 giugno i soccorritori sono intervenuti per soccorrere due giovani.

Soccorso 15enne perché ubriaco

Alle 2.25 circa, in via Abruzzi a Legnano, la Croce Rossa locale ha soccorso un 15enne dopo un’intossicazione etilica. Il giovane, non in condizioni gravi, è stato trasportato all’ospedale cittadino per accertamenti.

Investito un ciclista di 16 anni

La Croce Bianca di Magenta è intervenuta qualche minuto prima delle 21 a Bareggio. In via Madonna Pellegrina un ragazzo di 16 anni è stato investito mentre era a bordo della sua bicicletta. Il giovane fortunatamente non è grave ma è stato comunque trasportato al nosocomio di Rho per accertamenti.

Malore in codice giallo

Un uomo di 57enne ha accusato un malore intorno alle 20.55 mentre si trovava in via Roma a Cesate. Sul posto è intervenuta la Croce Viola che ha trasportato poi l’uomo in codice giallo all’ospedale di Garbagnate Milanese.

