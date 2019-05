Nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 maggio i soccorritori sono intervenuti tre volte.

Soccorso 26enne dopo un malore

Un 26enne è stato soccorso dalla Croce Bianca di Sedriano dopo un malore accusato poco prima delle 23. Il giovane si trovava in via Cerne a Marcallo con Casone. Dopo i primi controlli sul luogo il ragazzo è stato accompagnato all’ospedale di Magenta per ulteriori accertamenti.

Incidente tra due auto

Mezz’ora dopo mezzanotte, in via Arluno a Pregnana, si sono scontrate due auto. Sono rimaste coinvolte due persone di 19 e 54 anni. Sul posto l’ambulanza di Rho Soccorso che ha trasportato i coinvolti all’ospedale di Rho per accertamenti.

Uomo rimane ferito

Un uomo di 32 anni è stato soccorso dall’ambulanza di Rho Soccorso alle 2.30 dopo essersi ferito in via del Maino a Rho. E’ stato poi trasportato al nosocomio rhodense.