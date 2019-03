Sorelle morte nell’incendio, la Procura di Milano ha disposto ulteriori accertamenti sulla morte di Maria e Carla Agrati, avvenuta nell’aprile del 2015.

Sorelle morte nell’incendio, sopralluogo nella loro casa a Cerro

Si stanno svolgendo in questi minuti di venerdì 22 marzo 2019 nuovi accertamenti da parte degli inquirenti nella casa delle due sorelle, morte in un incendio avvenuto nell’aprile del 2015. Carabinieri – con la stazione mobile per i rilievi – e scientifica si trovano nell’appartamento di via Roma a Cerro Maggiore, dove Maria e Carla Agrati furono trovate morte. Unico sopravvissuto alla tragedia, il fratello Giuseppe Agrati.

Ulteriori accertamenti

La Procura di Milano avrebbe infatti disposto ulteriori accertamenti sulla morte di Maria e Carla Agrati, sopralluogo che si sta svolgendo in questi minuti nella loro casa di via Roma a Cerro. Le indagini si stavano avviando verso l’archiviazione, ma la Procura ha disposto nuovi sopralluoghi. Presenti sul posto anche i Vigili del fuoco. I carabinieri intanto hanno chiuso la strada dall’incrocio con via Spinelli, in pieno centro a Cerro Maggiore.

