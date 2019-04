Sorprende i ladri in casa di notte a Cislago.

Un uomo del’66, residente in via Resogone e Cislago, questa notte intorno a 00.30, ha beccato due ladri mentre gli stavano rubando la bicicletta in giardino, ha tentato di fermarli e quest’ultimi, durante la colluttazione, gli hanno lanciato un coltello contro. L’arma da taglio l’ha colpito al fianco sinistro, ferendolo lievemente. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Saronno, dove gli hanno diagnosticato 8 giorni di prognosi. I Carabinieri della Compagnia di Saronno stanno indagando per risalire all’identità dei malviventi.

