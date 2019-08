Sottopasso di viale Repubblica a Pregnana Milanese allagato.

Le forti piogge di ieri, mercoledì 28 agosto, hanno causato l’allagamento del sottopasso di viale Repubblica a Pregnana. La causa è da ricercare nel mal funzionamento del sistema di pompe per l’aspirazione dell’acqua. Il guasto non ha permesso il corretto smaltimento delle acque accumulate. Gli automobilisti in transito hanno segnalato il grave disagio permettendo l’intervento di agenti di polizia locale e tecnici comunali. Il tratto stradale è di competenza della Provincia ed è stato chiuso bloccando l’accesso. Questa mattina, martedì 29 agosto, i tecnici della Provincia hanno preso in carico il problema. Il guasto risulta essere importante e i lavori richiederanno l’intera giornata di oggi con la conseguente chiusura della strada fino ad opera conclusa.

comunicato dell’Amministrazione comunale di Pregnana Milanese