Sp 30 a Vermezzo, in gravissime condizioni il 65enne in sella alla propria Vespa che ha tamponato un carro attrezzi fermo sulla carreggiata. (foto: Antonio Varieschi)

Sp 30 a Vermezzo, 65enne in scooter tampona carro attezzi: è gravissimo

Gravissime le condizioni di un 65enne di Abbiategrasso che in sella alla propria Vespa ha violentemente tamponato attorno alle 14.30 di lunedì 18 marzo un carro attrezzi sulla Provinciale 30 in territorio vermezzese. Il mezzo era fermo, in coda di una automobile che doveva svoltare a sinistra in direzione del centro abitato. L'impatto è stato molto forte, il primo a prestare soccorso all'uomo è stato proprio il conducente del carro attrezzi. Sul posto sono quindi giunti anche i carabinieri di Rosate, assieme all'elisoccorso e ad una ambulanza della Croce Oro di Gaggiano, che ha condotto l'uomo all'ospedale di Abbiategrasso.