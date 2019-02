Spaccano il finestrino di un’auto parcheggiata in via Giordano Bruno a Cerro Maggiore.

Spaccano il finestrino, fuga col volante

Il proprietario della vettura si è accorto di quanto accaduto una volta sceso di casa: il finestrino della sua auto era stato distrutto e il volante era sparito. E’ quanto successo nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 febbraio 2019 in via Giordano Bruno. Ignoti hanno sfondato il deflettore, poi hanno aperto la portiere e staccato il volante.

Non è la prima volta che, a livello nazionale, si registrano furti di volanti delle vetture: l’ipotesi è quella di furti coi quali poi i ladri immettono sul mercato la merce rubata.

