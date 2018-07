Spaccata al negozio di telefonia di via Dante a Garbagnate Milanese.

Spaccata al centro Wind, colpi di mazza sulla vetrina

Brusco risveglio, domenica mattina 15 luglio, per il titolare del centro Wind di via Dante a Garbagnate Milanese. Nel corso della notte infatti il negozio di telefonia è stato preso di mira da una banda di ladri. I malviventi, che stando a una prima ricostruzione erano tre, sono entrati in azione verso le 5. Giunti sul posto a bordo di una Giulietta nera, hanno sfondato la porta vetrata con una mazza.

Incetta di telefonini… finti

Una volta entrati nel centro hanno iniziato a fare incetta di telefonini, ma poi si sono accorti che erano finti, per esposizione. Forse per la rabbia di vedersi beffati, hanno lanciato i cellulari a terra e hanno ripiegato sul registratore di cassa, che però conteneva pochi soldi. Alla fine sono fuggiti portando con sé pochi contanti e un telefonino del valore di 50 euro. La loro incursione è stata immortalata dalle telecamere di sorveglianza.

