Spaccata da Vinicio, la famosa boutique del centro di Legnano.

Spaccata di Vinicio, auto usata come ariete

Hanno agito in piena notte, con un’automobile lanciata contro una delle vetrine del noto negozio di abbigliamento Vinicio. E’ accaduto stanotte, nella parte di boutique che si affaccia su via Musazzi, verso Corso Italia. Non è la prima volta che la nota attività finisce nel mirino dei ladri. Anche stavolta, dopo aver mandato in mille pezzi la vetrina, sono scappati con la merce.

Le indagini dei carabinieri

Pochi istanti dopo, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Legnano che stanno proseguendo nelle indagini. Ancora da quantificare l’ammontare del bottino col quale sono fuggiti i malviventi. Durante la mattinata, la Polizia locale si è occupata della chiusura della via Musazzi per permettere le operazioni di messa in sicurezza della vetrina danneggiata.

TORNA ALL’HOME PAGE DI SETTEGIORNI PER LE ALTRE NOTIZIE