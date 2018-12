Spaccata in banca a Magnago nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 dicembre.

Spaccata in banca, via con il bancomat

Le vetrine in frantumi, due boati e poi la fuga con i soldi. Anzi, con tutto il bancomat. E’ accaduto attorno alle 2.30 in piazza San Michele. I malviventi hanno preso di mira la filiale hub della Banca Intesa San Paolo, svegliando di soprassalto gli abitanti del condominio nel quale sorge l’istituto di credito ma anche molti altri magnaghesi residenti in zona. Il furto è stato messo a segno in una manciata di minuti. Dopo essersi aperti un varco, i ladri sono riusciti a strappare dalla sua sede la cassa di uno dei due bancomat e si sono dati alla fuga portandola con sé. Ingenti i danni per la banca: lo sportello infatti è andato completamente distrutto.

