Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale nella notte di martedì 16 ottobre a Ossona.

Spacciatore arrestato a Ossona

I carabinieri della Stazione di Corbetta hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale, in flagranza di reato, E.A., del 1997, celibe, operaio, pregiudicato. Il giovane è stato notato in atteggiamento sospetto all’interno della propria autovettura, posteggiata nei pressi di un bar di Ossona, insieme a un uomo che, alla vista dei militari, è scappato facendo perdere le proprie tracce. Durante la perquisizione i carabinieri hanno trovato e sequestrato 12 grammi di Ketamina, due bilancini di precisione e 55 euro, presunto provento dell’attività illecita. Il malvivente ha cercato di opporsi all’arresto scalciando e dando gomitate ai militari. Nessuno è rimasto ferito. Dopo il processo per direttissima, il 22enne si trova ora ai domiciliari.

