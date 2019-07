Lo spacciatore è stato fermato nella centralissima via Varese a Garbagnate Milanese

Lo spacciatore alla vista dei carabinieri ha cercato di allontanarsi

Vede i carabinieri e cerca di allontanarsi ma il suo atteggiamento insospettisce i militari che lo fermano per un controllo: in tasca aveva 13 grammi di marijuana e 50 euro in banconote di piccolo taglio, a casa nascondeva il resto. Con l’accusa di detenzione fine spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri della stazione di Garbagnate Milanese hanno arrestato un 34enne, italiano con precedenti per spaccio.

Intercettato in via Varese

L’uomo è stato intercettato in via Varese, durante un servizio di controllo del territorio. Aveva in tasca alcune dosi di droga e quando ha capito di essere in pericolo ha cercato di scappare. Ma è stato bloccato. Considerati i precedenti penali, i militari hanno controllato anche la sua abitazione in via Europa. In camera e nel garage hanno trovato diversi sacchetti di cellophane contenenti 390 grammi di marijuana.

Portato in caserma e arrestato

Dopo la perquisizione nella sua abitazione il 34enne è stato portato in caserma e successivamente arrestato.