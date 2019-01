Spacciatore arrestato nei boschi a Cisliano. I carabinieri di Bareggio, durante la perlustrazione, hanno fermato un 50enne con una sostanziosa quantità di droga.

Spacciatore arrestato

Domenica 20 gennaio, in serata, una pattuglia ha fermato un uomo per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. I militari dell’Arma lo hanno sorpreso nei boschi con 10 grammi di cocaina, 12 di hashish e 10 di eroina.

Aveva anche contanti

Il pusher aveva con sé anche del materiale per il confezionamento e 100 euro in contanti, probabile guadagno della serata. Nella mattinata di lunedì 21 gennaio, processo per direttissima. Il 50enne è stato fermato in una zona boschiva e nascosta.