Spacciatore arrestato con cinque grammi di cocaina domenica 27 gennaio, in serata, a Marcallo con Casone.

Spacciatore arrestato

I carabinieri della stazione di Magenta hanno arrestato, durante un servizio di controllo del territorio, un cittadino albanese, classe 1998, senza fissa dimora, per detenzione dj stupefacenti a fini di spaccio.

Processo per direttissima

Il pusher è stato trovato con cinque grammi di cocaina suddivisa in dosi e 50 euro. Lunedì 28 gennaio, in mattinata, processo per direttissima a Milano., a seguito dell’arresto operato dai militari magentini.

