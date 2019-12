Spacciatore arrestato in un motel: nascondeva la droga in auto. Nell’ambito delle quotidiane attività di contrasto condotte dai militari della Compagnia Carabinieri di Cantù e finalizzate al contrasto del lo spaccio di sostanze stupefacenti in ambiente boschivo e urbano, i militari di Turate, supportati dal Radiomobile del N.O.R. e della Stazione di Lomazzo, hanno arrestato, in flagranza di reato, V.F., 39 enne, domiciliato a Garbagnate Milanese.

Spacciatore arrestato in un motel

L’uomo è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti. I militari, che da giorni investigavano, hanno rintracciato il pusher al Motel dei Laghi. La peruisizione ha portato alla luce un involucro di cocaina, per circa 9 grammi. I militari hanno passato al setaccio anche la vettura, che conteneva, a sua volta, ben 160 grammi di polvere bianca, nascosta nel cruscotto. Sono scattate le manette. Il 39enne è finito nel carcere di Como.

Controlli preventivi

L’operazione condotta dai Carabinieri di Turate si inserisce nel dispositivo preventivo e repressivo che vede, in maniera coordinata, tutte le forze in campo per garantire sicurezza al cittadino.