Spacciatore in fuga ingoia la droga e finisce all’ospedale. Nel pomeriggo di mercoledì 16 operazione anti spaccio ad opera della Polizia Locale a Senago, nel cuore del Parco delle Groane. Gli agenti guidati dal Comandante Fabio Tagliabue si sono addentrati nel Parco delle Groane all’inseguimento degli spacciatori, fermandone uno in possesso di 21 grammi di cocaina e in possesso di un’auto intestata a un pluri pregiudicato.

Spacciatore in fuga ingoia la droga e finisce all’ospedale

Durante la fuga gli spacciatori si sono gettati nel torrente e la Polizia Locale si è tuffata all’inseguimento per poi catturarne uno. L’uomo ha ingoiato ben 30 dosi di eroina per nasconderle quando ha capito che non ci sarebbe stato più scampo. Si è sentito male ed è ricoverato in ospedale.

Il commento del sindaco

“Grazie e un plauso alla nostra Polizia Locale guidata dal Comandante Tagliabue, sono certa che il comando sarà sempre più attento alla sicurezza dei nostri cittadini e alla lotta contro lo spaccio. Grazie di cuore per mettere ogni giorno a repentaglio la vostra vita per la nostra sicurezza”, commenta così il sindaco di Senago Magda Beretta.