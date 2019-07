Spacciava cocaina, è stato arrestato.

Spacciava cocaina, pusher in manette

Aveva in tasca dieci dosi di cocaina il 40enne legnanese finito in manette nella notte tra sabato 28 e domenica 29 luglio 2019. Ad arrestarlo sono stati gli uomini della Polizia di Stato e dalla Polizia locale della città del Carroccio, impegnati in un servizio di controllo del territorio. Poliziotti e agenti hanno poi perquisito l’abitazione dell’uomo, in zona Oltrestazione, trovando un frammento solido di cocaina del peso di circa 45 grammi, un bilancino di precisione e 2.100 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Ora il processo per direttissima

Il 40enne, arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio, sarà processato per direttissima oggi, lunedì 29 luglio, al Tribunale di Busto Arsizio.

