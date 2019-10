Colto in flagrante mentre spacciava hashish e marijuana, arrestato dai Carabinieri ora è agli arresti domiciliari

Nella mattinata di mercoledì 2 ottobre, ad Abbiategrasso, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, in flagranza di reato, F A, del 1976, residente ad Abbiategrasso, con precedenti specifici. L’uomo, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 192 grammi di marijuana, 5 grammi di hashish, e materiale per il confezionamento dello stupefacente. E’ stato arrestato e condotto presso la Procura della Repubblica di Pavia per udienza con rito direttissimo. Sono stati disposti gli arresti domiciliari.