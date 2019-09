Spacciavano droga alle Groane, arresti anche a Nerviano e Parabiago.

In azione vi sono i Carabinieri del Comando provinciale di Milano. Da questa mattina, martedì 24 settembre 2019, i militari stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Milano, per stupefacenti nei confronti di 16 persone.

Le indagini hanno preso il via nel dicembre 2015 da parte della Compagnia di Rho e hanno consentito di documentare l’esistenza di un gruppo criminale strutturato, composto da individui di nazionalità marocchina e italiana dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti in un’area boschiva non distante dal Parco delle Groane.

