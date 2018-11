Operazione della Polizia locale e di Stato nei boschi tra Vanzaghello e Castano Primo contro lo spaccio.

Spaccio, agenti a caccia nei boschi

Equipaggi della Polizia locale di Castano Primo e del reparto volanti di Busto Arsizio in azione nei boschi contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri pomeriggio tre operatori della Polizia di Castano e un equipaggio di Busto si sono addentrati nei boschi tra Castano Primo e Vanzaghello, dopo aver notato un flusso di acquirenti. Gli agenti hanno perlustrato il sentiero di spaccio, mettendo in fuga due soggetti. In quel momento la decisione di addentrarsi nell’area boschiva da un secondo punto d’accesso.

Accampamento smantellato

All’interno del bosco, gli operanti hanno trovato una postazione di spaccio. Un’area coperta, con bidoni a fare da sgabello e un tavolino dove trattare gli stupefacenti e dividerli in dosi pronte da consumare. Un vero e proprio accampamento che è stato smantellato.

Presi tre consumatori

Mentre continuavano a rastrellare la zona, gli agenti hanno però notato due figure che si nascondevano dietro gli alberi, non accorgendosi che la seconda pattuglia gli si stava avvicinando. Con una manovra a tenaglia i due sono stati accerchiati e fermati mentre cercavano di nascondere la droga tra le frasche. I due hanno dapprima negato ogni possesso di sostanza illecita, per poi ammettere l’evidente dopo il ritrovamento da parte degli agenti di 5 involucri con cocaina, eroina e hashish. I due soggetti erano però “semplici” consumatori, con diversi precedenti penali sia legati agli stupefacenti sia per furto e rapina. Nel corso dell’operazione è stata fermata anche una donna che si era addentrata nel bosco in cerca degli spacciatori, trovata con una modica quantità di eroina. Per tutti e tre, segnalati, è stato chiesto l’allontanamento da Castano Primo.

