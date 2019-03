Spaccio di cocaina, l’operazione è staa messa a segno dai carabinieri della Stazione di Bareggio sabato 9 marzo 2019.

Spaccio di cocaina: preso pregiudicato

I carabinieri della Stazione di Bareggio nel corso della mattinata di sabato 9 marzo 2019 hanno messo a segno un arresto. Si tratta di B.A., 58enne del paese risultato essere disoccupato e pregiudicato. I militari della Caserma di Bareggio hanno portato a termine una rapida attività informativa e investigativa che ha consentito di beccare il pregiudicato con alcuni grammi di droga.

Beccato con droga e soldi in casa

Il 58enne bareggese è stata pizzicato dai carabinieri in poco tempo. A seguito di un’attenta perquisizione personale e domiciliare, B.A. è stato scoperto dai militari in possesso di 4 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e con 210 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio.

