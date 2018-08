Nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio domenica 19 agosto personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza Rho Pero ha tratto in arresto a Rho il cittadino senegalese.

Spaccio di droga: nuovo arresto a Rho

Spaccio di droga: nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio domenica 19 agosto personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza Rho Pero ha tratto in arresto a Rho un cittadino senegalese. Il ragazzo T.A. di anni 21, era in Italia senza fissa dimora ed irregolare sul territorio. Gli agenti del Commissariato erano sulle sue tracce da alcuni giorni. Era sospettato di spacciare stupefacenti nei pressi della Stazione Ferroviaria di Rho Fiera.

Agenti in appostamento

Domenica verso le ore 14,00 i poliziotti in appostamento hanno notato un giovane percorrere a piedi via Grandi e dirigersi vero la Stazione FS Rho Fiera. Lo stesso è stato riconosciuto nel sospetto spacciatore. Continuava a guardarsi intorno come se stesse aspettando qualcuno. Immediatamente è stato avvicinato dai Poliziotti che

hanno cercato di bloccarlo. Però il giovane dopo aver spintonato uno degli agenti ha iniziato una colluttazione con un altro poliziotto. Al fine di eludere il controllo e tentare la fuga. E’ riuscito a malapena a percorrere poche centinaia di metri e è stato nuovamente bloccato ed immobilizzato.

20 involucri di cellophan con dosi di marjiuana

Da un controllo sulla sua persona gli agenti del Commissariato di P.S. Rho Pero hanno rinvenuto 20 involucri di cellophan regolarmente confezionati contenenti dosi di marjiuana. Erano pronti per essere venduti al dettaglio per un totale complessivo di 50 grammi. T.A. è stato accompagnato negli Uffici del Commissariato di P.S. Rho Pero. Al termine delle procedure di rito è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto presso il carcere milanese di San Vittore.