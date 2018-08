Prosegue l’attività della Polizia di Stato contro lo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio.

Spaccio di sostanze stupefacenti: arrestato a Rho

Azione nell’ambito della attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio venerdì scorso 18 agosto ad opera del Commissariato di Pubblica Sicurezza Rho Pero. Gli agenti hanno tratto in arresto a Rho un cittadino tunisino D.N. di anni 37 in Italia senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale.

Da alcuni giorni gli Agenti del Commissariato di P.S. Rho Pero continuano costantemente la lotta allo spaccio di stupefacenti sul territorio. Così erano sulle tracce di D.N. ritenuto uno dei principali spacciatori operanti su Rho. Dalle attività investigative svolte i poliziotti sapevano che l’uomo era solito circolare durante le attività di spaccio di

stupefacenti con una bicicletta al fine di eludere facilmente i controlli delle Forze dell’Ordine.

L’appostamento al Viridea

Venerdì sera gli uomini del Commissariato di P.S. Rho Pero erano in appostamento in Corso Europa nei pressi dell’esercizio commerciale Viridea. Qui sapevano che periodicamente il cittadino tunisino riceveva i suoi clienti. Verso le ore 22,30 l’hanno individuato in sella ad una bicicletta che transitava in Corso Europa e si era soffermato come se fosse in attesa di acquirenti.

Rinvenuti 20 dosi di cocaina e di hascisc

Gli Agenti del Commissariato di P.S. Rho Pero lo hanno riconosciuto e sono intervenuti immediatamente. Lo hanno bloccato e da un controllo sulla sua persona hanno rinvenuto un sacchetto contenente oltre 20 dosi di cocaina e di hascisc per un totale complessivo di 40 grammi già confezionate artigianalmente e pronte per la vendita al dettaglio.

D.N. è stato accompagnato negli Uffici del Commissariato dove al termine delle procedure di rito è stato tratto in arresto e portato al carcere milanese di San Vittore.