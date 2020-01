Spaccio: dopo la madre arrestato anche il figlio. Nuovi sviluppi dell’indagine portata a termine tra luglio e settembre 2019 dai militari della Tenenza di Bollate.

Nell’ottobre scorso a finire in manette era stata sua madre, ora l’ha seguita il figlio, nato a Milano nel 1985 ma residente nella stessa abitazione di via Monte Grappa. Vista la risultanza delle indagine, il Giudice per le indagini preliminari della Procura della Repubblica di Milano, dottoressa Daniela Cardamone, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del giovane, nullafacente e con precedenti per reati legati sempre al mondo della droga.

L’attività di spaccio tra luglio e settembre del 2019 è stata documentata dai militari dell’Arma grazie alle telecamere nascoste, dopo la segnalazione di un via vai sospetto in quelle case popolari. La droga era stata trovata occultata in due cantine, celata dietro un vano ricavato con un cartongesso. Complessivamente ne era stata sequestrata più di un kg e mezzo: 285 grammi di cocaina, 514 di eroina, 287 di hashish e 582 di marijuana. Nell’occasione erano stati sequestrati anche 6.114 euro in contanti, considerati provento dell’attività di spaccio. Il denaro, tutto in banconote di piccolo taglio, era nascosto in alcune borse. La sessantenne, che custodiva le chiavi del lucchetto con il quale erano chiuse le cantine, era quindi stata arrestata e tradotta in carcere.

Da successive indagini si è poi appurato che oltre a lei e a un 53enne, a sua volta denunciato, nell’attività di spaccio era coinvolto anche il 35enne figlio della donna, che ora è finito a sua volta dietro le sbarre.

