Sabato 25 gennaio la Polizia di Legnano ha proceduto ad una serie di controlli sul consumo e sullo spaccio di stupefacenti.

Sostanze stupefacenti: i controlli della Polizia

Vicino alla stazione ferroviaria, nel primo pomeriggio, è stato sorpreso un cittadino italiano, 50enne, con hashish in uso personale. Per lui sanzione amministrativa con segnalazione in Prefettura.

Stessa contestazione per un giovane albanese, che aveva acquistato della marijuana in piccola quantità presso i portici di Sant’Ambrogio da un cittadino italiano, di origine casertana, indagato per cessione di droga al fine di spaccio.

Lungo corso Italia, poi, sempre nella prima serata, è stato sorpreso con modica quantità di marijuana per uso personale un giovane tunisino, anch’egli segnalato in Prefettura.

La Polizia ha controllato anche le aree dismesse di via Pasubio ed effettuato mirata vigilanza al parco Falcone e Borsellino e nel centro città.