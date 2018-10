Sparano petardi nel parcheggio sotterraneo a Nerviano.

Sparano petardi nel parcheggio sotterraneo

Un altro atto vandali nel parcheggio sotterraneo di via Della Croce. Ignoti, questo pomeriggio, hanno infatti acceso e lanciato petardi a poca distanza dalle auto posteggiate. Poi se la sono data a gambe levate. Il risultato? Il luogo si è presto riempito di fumo e di un odore che ha creato disagi, e rabbia, agli utenti.

LE FOTO:

VIDEO: IL PARCHEGGIO INVASO DAL FUMO

I precedenti

Non è la prima volta che si registrano vandalismi in quest’area. Da anni maleducati hanno tappezzato le pareti con scritte, sporcato fino all’inverosimile le scale. Del caso se n’è parlato nei giorni scorsi: la lista di opposizione “Tutti per Nerviano” (che già mesi fa aveva chiesto interventi) era tornata a sollecitare una soluzione, il sindaco Massimo Cozzi aveva annunciato che a breve sarebbero iniziati i lavori di sistemazione e più sorveglianza.

Torna all’home page di Settegiorni per le altre notizie