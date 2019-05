Sparatoria con la Polizia: banditi in fuga su una Audi ES6

Sparatoria con la Polizia a Gallarate.

Intorno alle 9.30 di oggi, martedì 28 maggio, tra via Cascina Colombo e via Ranchet, nel quartiere di Madonna in Campagna a Gallarate, un gruppo di malviventi incappucciati ha aperto il fuoco contro la Polizia di Stato. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che i quattro criminali, in procinto di compiere una rapina a bordo di due distinti veicoli, un furgone di colore bianco e una Audi Rs6, siano stati intercettati da una volante che avrebbe intimato loro l’alt. Il gruppo ha quindi deciso di abbandonare il furgone bianco, dove erano a bordo, per salire sull’Audi e partire a grande velocità. Gli argenti hanno iniziato a sparare alcuni colpi in aria e mirando le gomme della macchina per poi inseguire l’Audi supportati da un elisoccorso. Sono stati chiamati anche dei rinforzi ed è stato attivato un cordone di controllo stradale con diversi mezzi. La scientifica ha eseguito i rilievi sul mezzo abbandonato dai malviventi che è risultato rubato nella periferia sud di Gallarate.