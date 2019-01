Sparatoria e assalto al portavalori, strada chiusa per pericolo di esplosivi. E’ accaduto a Peschiera. Strade bloccate: si teme il pericolo esplosivi.

Sparatoria e assalto al portavalori, strada chiusa per pericolo di esplosivi

Come riportano i nostri colleghi de LaMartesana.it c’è grande apprensione a Peschiera Borromeo dove oggi pomeriggio, intorno alle 13.45 ci sarebbe stata una sparatoria.

Carabinieri, ambulanze e Polizia Locale sono al momento sul posto. Al momento si parla di un assalto a un furgone portavalori. I rapinatori hanno assaltato il furgone appena il conducente è sceso, sparando dei colpi in aria. I banditi avrebbero poi piazzato dell’esplosivo al plastico sul furgone. Per questo motivo la zona è bloccata in attesa dell’arrivo degli artificieri.

Presa la banda che assaltò il portavalori sulla Rho Monza

E intanto proprio oggi dopo oltre due anni di indagini i carabinieri sono riusciti ad arrestare la banda responsabile di un altro assalto ad un portavalori, avvenuto nell’ottobre 2016 sulla Rho Monza.

