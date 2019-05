Sparatoria tra Cornaredo e Settimo Milanese nel primo pomeriggio di sabato 11 maggio 2019.

Sparatoria tra Cornaredo e Settimo Milanese

Intorno alle 14.45 di oggi, sabato 11 maggio, all’interno di una vasta zona boschiva tra Cornaredo e Settimo Milanese, difronte all’Italtel, un soggetto di origini marocchine in corso di identificazione, è stato colpito all’inguine da un colpo d’arma da fuoco. L’uomo, che dopo essere stato ferito ha chiamato lui stesso il 112, è stato trasportato all’ospedale Niguarda dall’elisoccorso in codice rosso. Al momento però non sembrerebbe in pericolo di vita.

