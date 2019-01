Il piccione è stato colpito con un grosso ago

Piccione trovato esanime sul marciapiede

Una ragazzata oppure la voglia di uccidere uno dei tanti piccioni che ogni giorno volano sui tetti del centro di Rho. E’ ignota la mano che nel tardo pomeriggio di sabato, in via Porta Ronca a Rho, ha sparato a uno dei tanti piccioni che sostano ogni giorno in quella zona. Il volatile è stato trafitto da un grosso “ago” ed è caduto esanime sul marciapiede.

L’animale soccorso da un negoziante

Il volatile è stato soccorso da un negoziante “Gerry Tendaggi” che al momento dell’apertura pomeridiana l’ha trovato davanti al suo negozio. Il negoziante ha subito tolto il grosso ago dal collo del piccione che dopo alcuni minuti ha ripreso a volare