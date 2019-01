Spari fuori dal supermercato Eurospin di viale Lombardia a Cologno Monzese. Tre malviventi, due armati di pistola e uno di Kalashnikov alle prime ore di questa mattina, sabato, hanno assaltato il furgone portavalori.

Spari fuori dal supermercato

Due guardie giurate erano arrivate infatti, per prelevare l’incasso del supermercato. Una di loro, vedendosi circondata, ha esploso tre colpi in aria. Una reazione che non ha però fatto desistere i malviventi dal colpo.

Rapina

Uno dei rapinatori ha infatti afferrato la sacca contenente il bottino e si è poi dileguato assieme ai complici. Sembra che si siano allontanati a piedi. Probabilmente avevano un mezzo nascosto poco distante.

Indagini

Sul posto sono accorsi i carabinieri della Tenenza cittadina e della Compagnia di Sesto San Giovanni. Hanno cercato di raccogliere tutte le testimonianze utili per risalire ai responsabili.

Il precedente

Un anno fa un episodio simile era accaduto in via Dall’Acqua. In quel caso a essere rapinato era stato il furgone portavalori che stava alimentando lo sportello atm per i prelievi automatici dell’Ufficio postale.

