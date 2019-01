Scomparsa Ekena, 14enne di Pioltello: è uscita per andare a scuola, non è più tornata. La famiglia la cerca disperatamente, diffuso anche un appello sul noto programma Rai “Chi l’ha visto?”.

Scomparsa 14enne di Pioltello

Elena, 14 anni, studentessa, vive a Pioltello (Milano) con si suoi genitori. Lunedì 14 gennaio, intorno alle 7.30, è uscita da casa per andare a scuola. In classe però non è mai entrata e nessuno dei suoi compagni l’ha vista fuori dall’istituto. In giornata sua mamma ha ricevuto una serie di chiamate da un uomo che le ha detto che la figlia era in compagnia di un ragazzo maggiorenne. Ha con sè solo i suoi documenti e uno zaino rosa. Ha capelli e occhi castani, è alta 1,65, al momento della scomparsa indossava giubbino nero, body nero, pantalone nero e scarpe da ginnastica bianche. Aveva uno zaino rosa.

VAI ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE