Si cerca Mario Buondonno, allontanatosi dalla sua casa di Sedriano lo scorso 26 agosto.

Mario Buondonno sparito da Sedriano

Mario Buondonno, 69 anni, vive a Sedriano. Dal 26 agosto non è più rientrato a casa dopo essere uscito senza cellulare e senza documenti. Non con sé i farmaci necessari per la sua terapia e i familiari temono che possa avere problemi di orientamento. Occhi castani, calvo, al momento della scomparsa indossava una maglietta bianca a righe gialle, jeans, scarpe da ginnastica. Ha con sé un borsello nero con una riga rossa.

VAI ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE