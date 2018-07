Ancora da chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

Spettacolare incidente in via Magenta a Rho

Spettacolare incidente stradale alle 17.30 di oggi, mercoledì 25 luglio, in via Magenta all’altezza del ponte che attraversa la ferrovia. In questo momento i volontari dell’Astra Soccorso hanno estratto dalle lamiere di un’auto cappottata una donna che era alla guida di una utilitaria, una Hyundai, e si è scontrata con un’altra auto. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dei fatti.