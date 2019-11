Brutto scontro a Cirimido questa sera alla rotonda tra via Strada di Mezzo e la provinciale, camion si ribalta, arrivano Pompieri, ambulanza e carabinieri.

Scontro a Cirimido

Si sono vissuti momenti di grande apprensione questa sera sulla strada provinciale che collega Fenegrò con Lomazzo. Alle 18.30 un’auto e un camion, per cause in fase di accertamento, si sono scontrati e il mezzo Iveco si è ribaltato finendo su un fianco. Lo sconto alla rotonda tra via Strada di Mezzo e la Provinciale prima del cavalcavia autostradale.

Pompieri e 118 sul posto

La spettacolare dinamica ha fatto inizialmente temere il peggio per gli automobilisti e sul posto a sirene spiegate sono arrivati i mezzi di soccorso: l’ambulanza del 118 e l’automedica. Fortunatamente gli occupanti dei due mezzi, un 31enne e un 53enne, al di là di un brutto spavento, non hanno riportato ferite serie e sono stati medicati sul posto.

Importante anche l’intervento dei Vigili del fuoco di Lomazzo e Como, a loro il compito anche di mettere in sicurezza la strada.

Dinamica da chiarire

Saranno i carabinieri della compagnia di Cantù a far chiarezza sulla dinamica dell’incidente. Hanno effettuato i rilievi e hanno regolato la viabilità a quell’ora molto intensa.