Spray al peperoncino all’istituto Maggiolini di via Spagliardi a Parabiago. E’ successo oggi, mercoledì 23 ottobre 2019, intorno alle 12.

Spray al peperoncino: istituto evacuato

Intorno alle 12 di mercoledì 23 ottobre 2019, l’istituto Maggiolini di Parabiago è stato evacuato. Il motivo? Qualcuno aveva spruzzato dello spray urticante nelle zone comuni della scuola.

I soccorsi e gli intossicati

Sul posto sono subito giunti i Vigili del fuoco di Legnano, il Nucleo NBCR di Milano e gli agenti della Polizia locale per capire dove sia stato spruzzato lo spray. Allertati anche i carabinieri e, in via Spagliardi, è giunto poi il sindaco Raffaele Cucchi. A soccorrere le ragazze di 14 e 17 anni un’automedia e due ambulanze: una della Croce Rossa di Legnano e l’altra della Croce Bianca. Le minori sono state accompagnate in ospedale in codice verde, per tutti i controlli del caso. Stando alle ultime informazioni, a essere soccorsi anche altri due studenti, un professore e un bidello.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE