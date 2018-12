Spray al peperoncino, a Castano Primo è stato organizzato un corso informativo sul suo utilizzo, a cui seguiranno delle simulazioni.

Spray al peperoncino: l’evento

Si terrà martedì 18 dicembre alle 20 in sala consiliare a Villa Rusconi (entrata da via Rugabella), il corso informativo sull’utilizzo dello spray al peperoncino. “Il corso – si legge sul volantino informativo – ha l’obiettivo di dare consapevolezza e mettere chi lo utilizza nella condizione di poter valutare al meglio le condizione di esposizione a rischi”. A tenere il corso sarà l’istruttore di difesa personale, di tiro e di tecniche operative del Comando di Polizia locale.

Le materie del corso

Nella serata di martedì 18 dicembre verranno approfondite le caratteristiche tecniche dello strumento di difesa. Verrà poi proposto lo studio delle tecniche di difesta con lo spray e quelle per la decontaminazione. Inoltre, verranno effettuate dimostrazioni pratiche con delle cariche inerti.

I requisiti

Per poter partecipare al corso si deve avere un’età superiore ai 16 anni, inviare una mail di adesione a ufficio.comunicazione@comune.castanoprimo.mi.it indicando nome, cognome, data di nascita, e residenza. In alternativa, compilare il modulo sul sito del Comune e consegnarlo al Comando di Polizia locale in piazza Mazzini.

